شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": مركز تطوير الغذاء يجرى 975 اختبارًا للمنتجات والسلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاهتمام بالغذاء لم يعد اهتماما بالكم فقط ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج أيضا، وهو ما يعطى ثقة المواطن فى المنتج المصرى من خلال معامل دولية مرجعية، تنفى فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصرى أو المصدر للخارج غير آمن بل هى منتجات ترقى أو تفوق مثيلاتها العالمية والتى تنعكس على السمعة، واقتصاديات تلك الصناعة وتؤثر على صادراتنا للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام فى مدينة قها على مساحة 3600 ألف متر بتكلفة تطوير تصل إلى 50 مليون بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وللواء شريف القلينى نائب رئيس الشركة القابضة والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وأضاف الوزير أن المركز يعد أول مركزا اقليميا يغطى محافظات الجمهورية، ويقدم 975 اختبارا، وبالتالى قدرة فى تنوع واستقبال العينات بما يحقق الاستدامة التشغيلية للمركز واحد كما أن المركز يضم 9 معامل منها (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية، بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.

وأوضح وزير التموين أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين فى مجال الأغذية والرقابة على الأغذية ويتم أخذ العينات بشكل عشوائى من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياه والتربة، وصولا للمنتج النهائى.



































