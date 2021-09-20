شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحذر خريجى التربية الرياضية من انتحال صفة أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، ملاحقتها لكل من حصل على درجة علمية "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" من خريجى التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية فى مجالات العلاج الطبيعى، وكذلك اللجنة النقابية العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر "إصابات وتأهيل".

وحذرت النقابة فى بيان، من استغلال هذه الشهادات غير المستحقة حتى لا تكون بابا خلفيا لممارسة مهنة العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنها ستحرك ضدهم قضايا وضد كل من يعاونهم ويدعمهم دون سند من القانون، قائلة: نحن جادون فى دحر كل من ينتحل صفة دكتور علاج طبيعى.

وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالمواطنين والعاملين بالعلاج الطبيعى، بالتبليغ عن أي مخالفات حيث خصصت النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم (01098887070 هاتفيا أو واتس) للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات وكذلك الصفحة الرسمية للعلاج الطبيعي علي موقع الفيسبوك (النقابة العامة للعلاج الطبيعي- مصر) كما يمكنكم الإستعلام أيضاً عن الترخيص المكانى والشخصى للدكتور وهذه الخدمة مجانية للمواطنين.



