شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نتعاقد على توفير 16 ألف سلعة غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة توفر أكثر من 246 ألف طن سلع غذائية شهريا بما يعادل 4 ملايين طن سنويا، كما أن الشركة تتعاقد مع الشركات الموردة على 16 ألف سلعة دائمة، لافتا إلى أنه جار إعداد دراسة لإنشاء مركز تطوير وسلامة الغذاء بمحافظات الوجه القبلى مثل المركز الذى تم إنشاؤه فى القليوبية وتم افتتاحه اليوم بعد تطويره على أحدث مستوى، وبلغ استثمارات الشركة القابضة بالمركز 72مليون جنيه.

ولفت إلى أن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين، وجه بتحديث وتطوير المركز وتجهيزه بأحدث المعدلات كما وجه الوزير فحص أنواع السلع الموردة والتو تطرح ضمن منظومة التموين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية يرافقه السيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء شريف القلينى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.