شكرا لقرائتكم خبر عن التمون تعلن توفير 250 ألف طن سلع غذائية بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم توفير 250 ألف طن من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية لسد احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن مركز تطوير وسلامة الغذاء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقليوبية تم إنشاؤه فى عام 1985 مؤكدا: "أن ما يحدث من بناء فى كل قطاعات الدولة يتم على أحدث مستوى، لاقتا إلى أنه تم إعادة تأهيل وتحديث المركز وفقا لأحدث التكنولوجيا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أهمية البنية المعلوماتية، وأن المركز جاء فى إطار تحديث قطاع الصناعات الغذائية".

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية يرافقه السيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حضر الافتتاح اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء شريف القلينى نائب رئيس رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء .

وأضاف الوزير أنه تم تحديث قطاع المعامل داخل المركز، وايضا اضافة قطاع الانشطة التدريبية بالمركز وتدعيمها باحدث النظم التدريبية ووسائل الاتصال الفعال، كما تم تحديث معامل الاختبارات الكيميائية والبيولوجية، والمعادن والمياه.