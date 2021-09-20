شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": انتظام حضور الطلاب بالمدارس ما لم تصدر قرارات من لجنة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يعلم جيدا أن مديرى المديريات يحملوا على عاتقهم تنفيذ جميع السياسيات والخطط على أرض الواقع وما يحمله مديرى إدارات الجودة من حمل فى الوصول إلى تعليم قائم على معايير الجودة والوصول إلى الأعداد المستهدفة فى التقدم للهيئة للحصول على الاعتماد.

وأضاف حجازى، خلال الملتقى السنوى الثالث لمديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى إدارات الجودة بالمحافظات تحت عنوان "معا لمواجهة التحديات" بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، أن الهيئة هى المسئولة عن نشر ثقافة الجودة ونشر مفاهيم والتقويم الاصلاح الذاتى ومعايير الجودة وخطط التحسين المستمر والمدرسة المعتمدة هى مدرسة لديها تقارير اداء وتنمية وتدريب للمعلمين ومعايير للفصل وللطالب وقياس لمخرجات المدرسة وأداء الطلاب ونسب النجاح لذلك لا غنى عن زيادة أعداد المؤسسات المعتمدة وأن الجودة هى التخطيط التنفيذ والمتابعة والقياس.

وأكد حجازى أن الحضور للمدرسة أمر لا غنى عنه لأنه أساس التنشئة الاجتماعية من خلال الاحتكاك والتواصل مع المعلمين والزملاء، والدولة تستهدف انتظام حضور الطلاب إلى المدارس فى العام الدراسى القادم ما لم تصدر قرارا من لجنة أزمة فيروس كورونا، وتولى الوزارة اهتمام أكبر بالمعلم وتنميته وأنه يجب تعظيم التركيز على نواتج التعلم ومستوى الطلاب والمستهدف فى مواصفات الطالب للتغلب على التحديات الموجودة داخل مؤسساتنا التعليمية من زيادة فى الكثافات والتنسيق مع الهيئة للاستفادة من التحول الرقمى لتدريب المعلمين عبر شبكات الفيديو كونفرانس لنشر ممارسات الجودة لكل معلمين مصر.

فيما تقدمت دكتورة اسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى بالشكر إلى كل مديرى المديريات التعليمية وكل معلمى مصر على تعاملهم مع التحدى الذى واجه التعليم والمؤسسات التعليمية على مدار العامين السابقين بسبب جائحة كورونا وما سوف نواجهه ورغم ذلك لم تتوقف جهود ومساعى تجهيز المؤسسات للاعتماد وتشكيل الفرق والمراجعة بفضل الجهود المشتركة والتضافر مع المؤسسات التعليمية للوصول إلى اعتماد مؤسساتنا التعليمية واستيفائها لمعايير الجودة وهذا اللقاء هو لقاء ناجح ومثمر منذ أن بدأناه لتذليل المشاكل والعقبات التى تواجه المديريات التعليمية فى الوصول للمستهدف السنوى من اعداد المدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة.



وقامت الهيئة فى ختام اللقاء بتكريم مديرى المديريات التعليمية ومديرى إدارة الجودة بالمحافظات الأكثر تقدما للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى السابق 2020/2021؛ كما تم تكريم مديرى المديريات التعليمية ومديرى إدارة الجودة بالمحافظات الأكثر حصولا على الاعتماد من الهيئة منذ بداية نشأتها فى 2008 حتى 2020/2021، كما تم تكريم مديرى المديريات التعليمية ومديرى إدارة الجودة بالمحافظات الأكثر حصولا على الاعتماد من الهيئة نسبة لعدد المدارس بها.

كما تم تكريم حمزة أمين رضوان مدير مديرية التربية والتعليم وأزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بمحافظة شمال سيناء لتميزهم وتقديمهم لمؤسسات تعليمية للاعتماد من الهيئة رغم الظروف بالمحافظة ومدير إدارة الجودة.