شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": ارتفاع الحرارة يصل ذروته غدا.. وانخفاض طفيف يبدأ الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الارتفاع بدرجات الحرارة الذى بدأ أول الأسبوع الجارى، موضحة أنه يبلغ ذروته اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء ويكون الطقس شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبار من الخميس المقبل 23 سبتمبر، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين

: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.