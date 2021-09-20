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‎استقرار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎-الجوافة 15 جنيها.
‎-بلح بارحى 30 جنيها.
‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‎‏‎الباميا الخضراء 15 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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