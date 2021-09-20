شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، حيث شددت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال صرف المعاشات من منافذ الصرف.

كما يقوم بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس محلس ادارة البنك، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر ان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.