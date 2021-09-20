بسبب إنهاء تعاملات مالية.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم باحتجاز شخصين بتحريض من آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة احتجاز شخصين بتحريض من آخر في محاوله لإنهاء معاملات بينهم بأسلوب التحايل وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر

تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (شخصين أحدهما "صاحب شركة" ومقيمان بمحافظة بورسعيد)، بأنه نظراً لوجود معاملات مالية بين صاحب الشركة وإحدى السيدات "مقيمة بإحدى الدول" تلقى منها اتصال هاتفي أخبرته خلاله بمقابلة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لاستلام مبلغ مالي وإفادتها بالاستلام، وعقب ذلك تلقى اتصال من الشخص المشار إليه واتفقا على التقابل بدائرة القسم لاستلام المبلغ المشار إليه، فتوجه للمكان المتفق عليه وبصحبته المُبلغ الثاني، وتقابلا مع شخصان يستقلان سيارة قاما باستدراجهما لعقار تحت الإنشاء وفور وصولهما فوجئا بشخصين آخران بحوزة أحدهما (بندقية خرطوش) قاموا بتوثيقهما وتكميمهما ، وطلبوا منه الاتصال بسالفة الذكر وإخبارها باستلامه المبلغ المالي المتفق عليه، وعقب تواصلهما معها ارتابت في أمرهم، وطلبت منهم التوجه لتسليم المبلغ المالي لشخص آخر "مقيم محافظة الجيزة"، بالتواصل مع سالف الذكر رفض الحضور، وعقب فشل المتهمين فى التحايل عليها بتمام تسليم المبلغ المالي قاموا بالاستيلاء من المبلغان على (3 هواتف محمولة- مشغولات ذهبية) والتخلي عنهما ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 16 طلقه لذات العيار- 2 طبنجة صوت وعدد 6 طلقات صوت- 2 صاعق كهربائي- 2 عصا) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الشخص الذى يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج" والمكلف من قِبل السيدة لتوصيل المبلغ المالي للمبلغين، لإجبار المجنى عليهما على الاتصال بالسيدة والادعاء باستلام المبلغ المالي على خلاف الحقيقة، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين وإتهموهم بالسرقة، وتم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.