ضبط أمين عهدة بشركة لاختلاس بضائع من عهدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئولي إحدى الشركات بقيام مدير وأمين عهدة بأحد المعارض التابعة للشركة باختلاس بضائع عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة المبلغة.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بالشركة المبلغة كونه المنوط به استلام سلع الشركة التموينية المختلفة وذلك لصرفها لمستحقي الدعم من حاملي البطاقات التموينية باختلاس سلع عهدته بإجمالي مبلغ (99,5 ألف جنيه) دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.