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حبس سائق "تريلا" المُتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات بمدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق تريلا 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل الشيخ هاني الشحات بالخطأ في حادث تصادم، بحسب مصدر قضائي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مصرع الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في حادث تصادم بمدينة نصر.

وأوضحت الداخلية أن قائد السيارة الملاكي (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) قام بقطع الطريق بطريقة خاطئة ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط أطراف الحادث والعرض على النيابة العامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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