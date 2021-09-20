بعد نشرها فيديو عبر الفيسبوك.. الأمن يضبط المتهم بتحرش من فتاة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإحدى الفتيات بالقاهرة متضمناً تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها.

كانت أجهزة الأمن رصدت، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى الفتيات متضمناً تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها ومضايقتها بصفة يومية.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة - مقيمة بمحافظة القاهرة)، وبسؤالها أفادت بتضررها من (أحد الأشخاص مقيم بجوار محل إقامتها) لتعديه عليها بالسب وتحريرها محضر ضده.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيام الشاكية بالتعدي عليه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.