شرطة المسطحات: ضبط 7 مصانع بدون ترخيص في الإسماعيلية وكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة ، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر والتي تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي ( الإسماعيلية – كفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (7 مصانع – 2مخزن- 3 متاجر) عشوائية وبدون ترخيص والمديرين المسئولين عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية باستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق، حيث بلغ إجمالي المضبوطات ( 229,2 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة - 42,2 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات بلاستيكية بدون بيانات - 10,5 طن مواد خام سائلة وبودرة مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية - 3750 عبوة مطهرات وأدوات صحية ومنزلية مغشوشة ومقلدة - 470400 عبوة مقرمشات أطفال مجهولة المصدر - 89,085 طن مواد خام ومنتج نهائي لمثلجات وأيس كريم منتهى الصلاحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.