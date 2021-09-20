"قراءة فاتحة ووعد قديم".. كواليس جديدة في حفل خطوبة طفلي الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات حفل خطوبة طفلين بالحوامدية.

رصدت إدارة المتابعة بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله لحفل خطوبة لطفلين بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب توصلت إلى قيام والد طفلة ١٥ سنة ووالدة طفل 15 سنة بالاتفاق على "قراءة الفاتحة" للطفلين على أن يتم الزواج رسمياً عقب بلوغهما السن القانونية.

جهود بحث الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية بينت أن ما تم من مراسم الخطوبة ما هو إلا تنفيذ لوعد سابق بين الأهلية منذ ولادة الطفلين حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة.

تم اتخاذ التعهد اللازم على الأهلية بحسن رعاية الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية.