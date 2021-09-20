ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شريك بإحدى الشركات – مدير مبيعات بذات الشركة يفيد بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من البضائع " مواد غذائية " عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهم بدفع جزء من قيمة تلك البضائع ، والاتفاق معهم على دفع باقي المبلغ المتبقي على دفعات ، إلا أنهما اكتشفا تعرضهما لواقعة نصب .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكيان والاستيلاء منهما على كميات من البضائع بالاشتراك مع المتهم الهارب عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد الغذائية ، وتم بإرشادهم استهداف 3 مخازن ملك أحد المتهمين كائنين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وعثر بداخلهم على( كميات كبيرة من السلع الغذائية " متحصلات الواقعة ومتحصلات وقائع أخرى " – مبلغ مالي " من متحصلات وقائع النصب " – سيارة نقل والمستخدمة فى ارتكاب الوقائع ملك نجل أحد المتهمين) وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهماهما والمتهم الهارب بالنصب عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.