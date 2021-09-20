ضبط شخصين لقيامها بقتل شخص وإصابة آخر بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر بقنا، وتحديد وضبط الجناة

تلقي مركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بلاغاً يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز وبها عيار ناري بالرأس وفى وقت متزامن تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق توك توك ، مقيم بدائرة المركز ) مصاب بطلق ناري بالجسم.

وبالفحص تبين أنه حال سير المصاب بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة مركز أبوتشت بقنا استوقفه أحد الأشخاص وطلب منة توصيله لأحد الأماكن (محل بلاغ العثور على جثة المجنى علية الأول)، ولدى وصولهما وجد شخصان في انتظارهما يستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما (المجنى علية الأول)، وبحوزة الآخر بندقية آلية وقاموا بتهديده واستولوا على مركبة التوك توك، وأثناء انصرافهم قام بمقاومتهم فأطلق الشخص حائز البندقية الآلية عدة أعيرة نارية نتج عنها (إصابة سائق التوك توك - ووفاة أحد المتهمين "قائد الدراجة النارية") ولاذ الآخران بالفرار بالدراجة النارية وتخليا عن التوك توك.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة شركاء المتوفى وهما ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (بندقية آلية - 5 طلقات من ذات العيار – الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر أحدهم أنه مطلق الأعيرة النارية التي أدت إلى إصابة سائق التوك توك ووفاة شريكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.