شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنهاء مشروع تحديث إشارات خط قطارات القاهرة ـ إسكندرية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع وفد من وزارة النقل معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة ـ الإسكندرية بطول 208 كم، الذى تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية ورافقه خلال الجولة وفد البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم دجاني المدير الأقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط.

وتفقد مسئولو وزارة النقل أعمال إنشاء برج التحكم المركزي للخط( CTC) بمهمشة، واطلع المسئولون على معدلات تنفيذ البرج، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بنسبة 100% وجاري استكمال توصيل البرج بباقي أبراج الخط.

وأوضح مدير المشروع، أن هذا البرج سيتم التحكم من خلاله بعد الانتهاء من تنفيذه في كافة عناصر الإشارات وكافة الابراج بطول الخط، كما سيتم متابعة كافة القطارات العاملة على الخط من خلال الشاشات الموجودة بالبرج، كما أن المبنى مجهز لاستيعاب 3 خطوط إضافية محدثة ومقومات المبنى جاهزة لإضافة مبني تحكم مركزي.

ووجه وفد وزارة النقل بسرعة دراسة وتخطيط إنشاء مركز تحكم مركزي رئيسي لكافة خطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة، مؤكدا على سرعة الانتهاء من مشروع تحديث إشارات خط القاهرة ـ الإسكندرية وفقاً للخطة الزمنية المحددة نهاية ديسمبر المقبل نظراً لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، لافتاً إلى ان هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS) ، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأوضح الوفد، أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي و 80 مزلقان ) تم حتى الآن دخول 14 برج رئيسي الخدمة و 12 برج ثانوى و67 مزلقان، لافتاً إلى أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه.

بعدها توجه الوفد لتفقد ورش أبو غاطس للسكك الحديدية المتخصصة في التجهيز اليومي والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية، حيث تفقد الوفد أقسام الورشة المختلفة (التجهيز اليومي - الصيانة الدورية - العوارض - مخارط العجل - الرفع- التجهيز ) وشاهد أعمال التجهيز والصيانة الخاصة بالعربات الروسي والتي تتم بالتعاون مع خبراء شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة والموردة لصفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وكذلك تم متابعة مراحل التجهيز اليومي والصيانة الخاصة بالعربات المميزة والقطارات المختلطة التي تتكون من عربات مكيفة ومميزة كما شاهد وفد وزارة النقل عملية تموين الجرارات وشدد على عدم إهدار أى سولار لأنه ضمن أموال الشعب ومحاسبة أى مقصر فورا.