شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التموين والزراعة والصناعة يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة ، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية في إطار خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حضر الافتتاح اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء شريف القلينى نائب رئيس رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وأيضا مخازن شركات الجملة وتكويد السلع والمنتجات إلكترونيا بهدف تمكن القائمين على هذه الشركات فى حصر كميات السلع بالمخازن ومعرفة معدات البيع أولا بأول ومد المخازن بالكميات المطلوبة بشكل مستمر بجانب أيضا الاستمرار فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية والاستراتيجية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن.