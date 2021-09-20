شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي رحلات مصر للطيران الداخلية والدولية علي مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 73 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 9453 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 73 رحلة بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، الكويت، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، البحرين، روما، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، لارناكا، الخرطوم، بغداد"، و18 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9453 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.