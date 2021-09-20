شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة استعدادات القاهرة لتفادى غرق شوارعها بفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة استعدادات كبيرة لاستقبال موسم الأمطار لتفادى غرق الشوارع أو الطرق، ونرصد في النقاط التالية أهم استعدادات العاصمة لاستقبال الشتاء.

1. ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية .

2. تطهير 20452 بالوعة صرف وتجربة بلاعات الأمطار.

3. رفع كفاءة محطات الصرف الصحى وصيانتها الدورية.

4. تطهير مخرات السيول ورفع أى مخلفات بها .

5. مراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها .

6. عزل أكشاك الكهرباء والتأكد من اغلاقها بإحكام .

7. وضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة .

8. خطة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار.

9. دعم 12 ألف عامل نظافة بالأدوات المساعدة للقيام بعمليات كسح المياه .

10. إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا للتعامل مع أية أزمات محتملة .

11. تدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة فى حالة توقف أو تعطل خطوط المترو .