شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة التظلم على نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة عقب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة، التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى عقب ظهورها غدا الثلاثاء، حيث يستطيع الطلاب التظلم على النتيجة بشكل إلكترونى وفق ضوابط التظلمات على نتيجة الدور الأول.

أكد الدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020-2021 بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 21 سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.

وبدأ كنترول الثانوية العامة في استقبال طلاب التظلمات بالثانوية العامة 2021 المتظلمين على نتيجة الدور الأول، للمرة الثانية، مع اتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية، ومنع دخول الطالب بالتليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع، مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما، موضحة أنه يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة الإجابة البابل شيت في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً.



وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسيلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة، ويقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح.





