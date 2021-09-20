شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع لتميزهم فى التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، عددا من المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقى بغرب الدلتا وإدارة رى القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع ، وذلك نظرا للجهد المبذول منهم ، وارتفاع معدلات التنفيذ فى العمليات المشرفين على تنفيذها خلال الشهور الماضية وبأعلى درجة من الكفاءة.

قال عبد العاطى، إن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لإنهاء تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.

أضاف عبد العاطى، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل إلى 9059 كيلومتر حتى تاريخه، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2574 كيلومتر ، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مع إجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.