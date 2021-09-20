الإسكان والصحة تبحثان سبل التعاون لدعم المشروعات القومية

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: مستعدون لتقديم الدعم الفنى فى تنفيذ المشروع القومى الهام لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد والذى يقع فى منطقة متميزة بمحافظة القاهرة زايد: سيتم إنشاء وتجهيز المستشفى والمجمع الطبى على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان، لبحث سبل التعاون لدعم المشروع القومي لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد، ومجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، استعداد وزارة الإسكان لتقديم الدعم الفني فى تنفيذ هذا المشروع القومى الهام لإنشاء مستشفى أبو العلا العام الجديد، والذى سيقدم خدمة طبية متميزة لسكان القاهرة ومحيطها، حيث إن المشروع يقع فى منطقة متميزة بمحافظة القاهرة، تتمتع باتصالية عالية، وسهولة الوصول إليها، مما يُعد من العوامل الهامة لنجاح المشروع.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الاستعانة بشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، لتسويق مجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، والذى سيضم، عيادات، ومراكز في جميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، ومراكز علاج طبيعي، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية والأجهزة الطرفية والتعويضية.

وتناولت الدكتورة هالة زايد، البرنامج الوظيفي لمجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، بإجمالي مساحة 7200 متر، بالإضافة إلى مكان مخصص لانتظار السيارات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء وتجهيز كل من المستشفى والمجمع على أعلى مستوى بالشكل الذي يعكس الطابع الإنشائي لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وبما يتماشى مع التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية المشروع القومي لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد، والذى سيخلق فرصا لشباب الأطباء للمشاركة في الخدمات الطبية المُقدمة بالمجمع، كما سيعمل على جذب كبار الأطباء، والمراكز الطبية، للتواجد فى مجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، مما سيوفر خدمة طبية متميزة لسكان القاهرة، والمواطنين القادمين من المحافظات المختلفة.