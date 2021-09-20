شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق قواعد الغياب والحضور بالعام الجديد والدراسة تنطلق 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق قواعد الحضور والغياب بالعام الدراسى الجديد، مشددة على أن الدراسة تنطلق فى مواعيدها يوم 9 أكتوبر المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهناك غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحى اليومى فى المدارس من خلال مديرى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للحالات الطارئة التى يسمح لها بالغياب ستكون وفق تعليمات اللجنة الطبية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.