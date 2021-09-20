شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يغلق باب حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لمكتب التنسيق، اليوم الإثنين، آخر موعد لتسجيل وحجز اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وتضم قائمة الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وأكدت وزارة التعليم العالى على التزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.