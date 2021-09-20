"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:​

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق حملة توعوية شاملة للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشريعة بعنوان: "ولا تقتلوا أنفسكم"

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في بيان له، الاثنين، أن الحملة تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب بتكثيف الدور التوعوي لوعاظ وواعظات الأزهر خاصة فيما يتعلق بكل ما يرتبط بالمخاطر التي تهدد حياة الناس وتنال من أمنهم وأمانهم.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة التي يطلقها المجمع تنفذ برنامجًا توعويًا يشتمل على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: ينطلق من جوانب تحذيرية تدعوا الناس للحفاظ على النفس باعتبار أن الحفاظ عليها يمثل مقصدًا مهمًا من مقاصد الدين، وأن المغامرة بالنفس والتضحية بها في غير محل التضحية هو أمر نهى الله تعالى عنه، وأنه قد يدخل في دائرة ما يسمى بـ "الانتحار" قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

وأضاف عيّاد أن المحور الثاني من الحملة يوجه مجموعة من الرسائل المباشرة لدعوة الناس لإعمال العقل وعدم الاستسلام لكل نداءات المحبطين، وأن ما يبذله الإنسان في وطنه وموطنه يحقق الخير لنفسه وغيره، فالأوطان لا تُبنى إلا بالعمل الجادّ والإنتاج، وأن ما تمتلكه مصرنا الحبيبة من مصادر للخير يدعونا جميعًا للوقوف جنبًا إلى جنب لاستغلالها والاستفادة منها دون تعريض أنفسنا وأهلينا لأية مخاطر مؤكدة تحققها عوامل الإحباط واليأس.

وأوضح أن المحور الثالث للحملة يتناول التأكيد على الالتزام بالقوانين التي تسعى مؤسسات الدولة لتطبيقها من أجل الحفاظ على المواطنين وحمايتهم في الداخل والخارج، وأنه إذا كان السعي على الرزق مطلب مهم فإن الحفاظ على النفس أكثر أهمية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشتمل برنامج الحملة على تنفيذ وعاظ وواعظات الأزهر في مختلف مدن الجمهورية لمجموعة من اللقاءات النقاشية المباشرة مع المواطنين، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الإلكترونية المكتوبة والمرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق أهداف الحملة ويسهم في زيادة الوعي لدى الناس.