دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد سامي:

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن وجودهم وذلك طبقا للتوقيتات التالية:-

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18- 2021/9/23

محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18- 2021/9/27

محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 – 2021/9/23

تأتي تلك اللجان التجنيدية في إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وردا على كافة الاستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين.