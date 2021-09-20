"هدى" تطلب خلع زوجها: "عايزني أشرب بيره كل يوم خميس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هدى. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها بعد 6 أشهر زواج فقط، مبررة طلبها "عايزني أشرب بيرة والبس ضيق.. وبيعاملني على أني جارية لتلبية احتياجاته الخاصة فقط".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من "علي. م" 30 سنة، صاحب محل لبيع عدسات لاصقة: "تزوجت منذ 6 أشهر فقط بعد التعرف على زوجي الذي وجدته أثناء الخطبة بشوشًا وميسور مادياً، وحينها لم أنظر إلى عيوبه".

تابعت الزوجة:" قضيت مع زوجي عدة أشهر لم أفكر خلالها إلا في التخلص منه؛ بعدما علمت بعد الزواج بأسبوع أنه يعشق شرب البيرة، ويطالبنا بمشاركته في تناولها، لكنه لاحظ كرهي الشديد لها حتى أجبرني على تناولها كل يوم خميس، ويطالبني بالطاعة كي لا يقوم بضربي".

أوضحت "هدى": "رفضت كثيراً تلبية طلباته لكنه كان يقوم بضربي، وعند الذهاب لمنزل أهلي كان يقوم بمصالحتي بطريقة تجعلني لا أتناقش معهم في معاملته وصفاته السيئة، خاصة وأنه يظهر أمام الجميع بأنه ملتزم ويتمسك بالعادات السليمة، وبمجرد الذهاب إلى شقتنا يقوم بإهانتي حتى وصل الأمر بيننا إلى الضرب وحينها شعرت بأني جارية دورها تلبية متطلباته فقط".

تواصل: لم أتحمل المعيشة معه وطالبته بالطلاق بطريقة ودية لكنه رفض، فهربت إلى منزل والدي دون علمه، ولجأت بعدها إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 113 لسنة 2021، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.