شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى اليوم لإعلان نتائج مسابقة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التعليم العالى اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتائج مسابقة الجامعات على كافة المستويات .

واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهى، واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واعتنت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

وتناولت المسابقة السادسة أفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.