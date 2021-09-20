شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشدد على ارتداء الكمامة فى المواصلات للحماية من كورونا وتقليل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى كورونا، وشددت علي أهمية الحرص علي ارتدائها للحماية وتقليل فرص العدوى .

وحثت وزارة الصحة والسكان المواطنين علي التسجيل للحصول علي اللقاح، وقالت، إن لقاح كورونا من جميع الأنواع آمن وفعال ويساهم في إعطاء مناعة للشخص من العدوى مشيرة إلى أن فاعلية التطعيم تصل إلى 90 % .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .