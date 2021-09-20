شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح اليوم مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية اليوم الاثنين، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية في إطار خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وأيضا مخازن شركات الجملة وتكويد السلع والمنتجات إلكترونيا بهدف تمكن القائمين على هذه الشركات فى حصر كميات السلع بالمخازن ومعرفة معدات البيع أولا بأول ومد المخازن بالكميات المطلوبة بشكل مستمر بجانب أيضا الاستمرار فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية والاستراتيجية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن.

ويأتي ذلك في الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير وتأمين مخزون استراتجيى من السلع الأساسية طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .