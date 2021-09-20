شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط "التعليم" لمصاريف المدارس الخاصة استعدادا للدراسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق العام الدراسى الجديد 2021،2022، 9 أكتوبر المقبل فى المدارس الخاصة والرسمية، نقدم فى التقرير التالى ضوابط الوزارة لمصاريف المدارس الخاصة.
ـ إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة.
ـ الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.
ـ عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة.
ـ عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.
ـ متابعة الوزارة للمدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية.
ـ تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.
ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.