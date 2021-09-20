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ضوابط "التعليم" لمصاريف المدارس الخاصة استعدادا للدراسة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق العام الدراسى الجديد 2021،2022، 9 أكتوبر المقبل فى المدارس الخاصة والرسمية، نقدم فى التقرير التالى ضوابط الوزارة لمصاريف المدارس الخاصة.
 
ـ إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة.

ـ الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.

ـ عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة.

ـ عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.

ـ متابعة الوزارة للمدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية.

ـ تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.

ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.

 
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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