شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الخليج 365.. تحديث جديد يواكب جميع نظم التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الخليج 365 تحديثا جديدا لتطبيقه، يواكب جميع أنظمة التشغيل على الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو ios وهواوي، ليضمن أوسع تغطية إخبارية وتليفزيونية على مدار الساعة، ويضع العالم بين يديك على الموبايل.

التحديث الجديد يحقق مفهوم التطبيق الإخبارى العصرى الشامل الذى يجمع بين مختلف الوسائط الإخبارية في باقة واحدة، وفي مقدمتها المادة التلفزيونية من نشرات للأخبار وتعقيب على الأحداث العاجلة وتقارير مصورة وبرامج منوعة واستطلاعات للرأي ومواد درامية ولايف مباشر من مواقع الأحداث .