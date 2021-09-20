شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط العام الدراسى الجديد.. حظر التدخين والموبايل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، والتى جاء أبرزها حظر استخدام الموبايل للطلاب والمدرسين أثناء اليوم الدراسى.. وهذا قائمة بالضوابط نرصدها كالتالى:

- حظر استخدام الموبايل للطلاب والمدرسين أثناء اليوم الدراسى.



- حظر التدخين بالمدارس والإدارات والمديريات.



- حظر تدريس مناهج غير رسمية.



- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى.



- حصول المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات.



- المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.



- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي.



- خلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.



- توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.



- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة.



- حظر تكليف الأطفال فى هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.



- تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء.



- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.



- إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها.



- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.



- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.



- متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية.

- الالتزام بتحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتدريس المواد القومية.



- تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.