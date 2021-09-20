كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات.. وحقيقة ظهور المتحور المتوحش من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250304 حتى اليوم.

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