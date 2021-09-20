حدث ليلًا| موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. وانفجار عنيف على الحدود السورية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250304 حتى اليوم.

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-اختتام فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي، (بطليموس2021)، اختتمت، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بأحد القواعد العسكرية بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين.

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-رسميا.. وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.

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-غير مطابق للمواصفات.. هيئة الدواء توجه بسحب دواء الأنيميا

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب التشغيلة رقم ( ٠٧٢١٢١٧ ) من مستحضر إيبوتين ٤٠٠٠، لعدم مطابقتها للمواصفات.

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-انفجار عنيف يهز مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

هز انفجار قوي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية مساء الأحد.

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-والدها رفض استلامها.. تحرك حكومي لإنقاذ طالبة تفترش الرصيف بالبحر الأحمر

وجهّت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية وطالبة جامعية تفترش الرصيف في أحد شوارع محافظة البحر الأحمر.

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-قرار رسمي.. خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 224 درجة

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي (2021/2022) من 230 درجة إلى 224 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

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-بعد توجيه السيسي.. ما خطة تطوير إنتاج البذور؟.. وكيل مركز البحوث الزراعية يُجيب

قال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف العام على البرنامج الوطني لإنتاج البذور، إن المحاصيل تنقسم إلي نوعَين "محاصيل حقلية" ننتج فيها كل أنواع التقاوي، و"محاصيل بستانية"، ونستورد ما يقرب من 98% من تقاوي هذه المحاصيل بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار سنويًّا.

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-900 جنيه شهريا.. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة ومستحقين عنهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

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-الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض 10 قروش رسوما للدقيقة يدفعها متلقي المكالمات التليفونية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل.

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-الصحة: استلام ٥٤٦ ألف جرعة لقاح أسترازينيكا من فرنسا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الفرنسية، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

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-تهدد أشجار السيكويا العملاقة.. استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا

من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية السيئة بسبب الحرائق حتى مساء الأحد في حديقة سيكويا الوطنية، حيث يكافح المئات من رجال الإطفاء الإضافيين حريق غابات ناجم عن البرق ووصل إلى الغابة العملاقة، التي تضم العديد من أطول الأشجار على كوكب الأرض وأطولها عمرًا.

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-مقتل عسكريين جراء اصطدام مروحيتين تابعتين للجيش الليبي

أسفر تصادم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو في قوات الجيش الليبي الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين أثناء مهمة عسكرية بالقرب من مدينة بنغازي.

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-فوضى في المدارس الأمريكية وسرقة وتخريب نتيجة تحدٍ جديد على "تيك توك"

انتشرت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة فوضى غير عادية في المدارس الأمريكية، بعدما أخذ كثير من الطلاب في جميع أنحاء البلاد في تحطيم المرايا وسرقة أجهزة الإنذار بالحريق وسد المراحيض عمداً، وذلك بسبب تحدٍ جديد على تطبيق "تيك توك".

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-مسؤولون أستراليون: تكلفة صفقة الغواصات النووية ستتخطى 100 مليار دولار

كشف مسئولون في الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أن تكلفة بناء الثماني غواصات النووية التي تم التعاقد عليها مع بريطانيا والولايات المتحدة ستتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، بحسب صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية.

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-قناة عبرية تنشر فيديو لأسيرين فلسطينيين يتجولان بعد هروبهما من جلبوع

نشرت "القناة الـ13" العبرية، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يظهر الأسيرين الفلسطينيين، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، بعد 3 ساعات من هروبهما مع 4 آخرين من سجن جلبوع، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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-وزير الري السوداني: نأمل استكمال التفاوض بشأن سد النهضة في أقرب وقت

أعرب وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن أمله في أن يتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث في أقرب وقت ممكن، وفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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-رئيس الوزراء يتابع آليات صيانة وإدارة وتشغيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى.

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-بينها اللقاح وتخفيض الأعداد.. إيبارشيات بالكنيسة القبطية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

واصلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، تشديد إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت عدة إيبارشيات إجراءات جديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة، لحين تجاوز الموجة الرابعة من الجائحة.

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-عضو التنسيقية يكشف تفاصيل مباحثات برلمانية مصرية جنوب أفريقية في موسكو

كشف النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل لقاء رئيس الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا مادللا لويس ديفيد، ورئيس المقاطعات الجنوب أفريقي شوماني إكسيوتيني، بالوفد المصري الذي يراقب الانتخابات الروسية حاليًا، في العاصمة موسكو.

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-طولها 18 مترًا ووزنها 380 طنًا.. خبير آثار يطالب بعودة المسلة المصرية من اسطنبول (صور)

رصدت دراسة أثرية للباحث المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية الدكتور حسين دقيل، حقيقة استيلاء الرومان على المسلة المصرية، والموجودة حاليًا بميدان السلطان أحمد في مدينة اسطنبول وتهريبها إلى القسطنطينية.

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