شكرا لقرائتكم خبر عن مستأنف مصر الجديدة تصدر اليوم حكمها على سيدة المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مد أجل النطق بالحكم، تصدر اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد زين، الحكم فى الطعن المقدم من نيابة النزهة، على حكم أول درجة، الصادر ببراءة نهى الإمام، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

كانت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وأودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها ببراءة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.