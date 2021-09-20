شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نتابع يوميا تخفيضات معرض "أهلا مدارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس بمدينة نصر من حيث الجودة أو ‏التخفيضات الموجودة، وأن الوزارة ترسل يوميًا عددا من ‏المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك، وكذلك متابعة ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل حيث لا تقل عن 30%.

‏ من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ‏ وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة ‏به، مضيفا أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏أو التنقل .