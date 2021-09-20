شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نتابع يوميا تخفيضات معرض "أهلا مدارس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس بمدينة نصر من حيث الجودة أو التخفيضات الموجودة، وأن الوزارة ترسل يوميًا عددا من المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك، وكذلك متابعة ما يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل حيث لا تقل عن 30%.
من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة به، مضيفا أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات أو التنقل .