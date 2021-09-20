شكرا لقرائتكم خبر عن 1 أكتوبر.. آخر موعد للتسجيل فى جائزة صموئيل حبيب التابعة للهيئة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التقديم فى جائزة صموئيل حبيب التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية، للخدمات حيث أعلنت عنفتح باب التقدم لجوائزها لعام 2022، للتميُّز في العمل الاجتماعي، وهما جائزتان، واحدة لإحدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتمتميزة للمجتمع، وأخرى لقيادة دينية مسيحية تقدم خدماتها إلى جميع أبناء الوطن دون تمييز.

ويتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من قيادة أو مؤسسة أهلية متميزة في العمل الاجتماعي، تقدِّم خدماتها وعملها للجميع بدون تمييز، وتبتكر في ذلك أساليب جديدة ومتميِّزة، وتعاون على التقدُّم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، ومن لهم إسهام حقيقي فيالعمل الاجتماعيّ.

وتم فتح باب الترشيح يوم 1 سبتمبر 2021، ويستمر حتى 1 أكتوبر 2021.

ويشترط أن يكون الترشيح من قِبل مؤسَّسات سواء لنفسها أو لأشخاص أو مؤسسات أخرى.