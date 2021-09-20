أخبار مصر

تعرف على أهمية مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم أجهزة محافظة القاهرة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، وله در هام جدا فى إتاحة المعلومات عن كافة الشبكات والمرافق بالعاصمة، نستعرضها فى النقاط التالية:

 

ـ له مساهمة فعالة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة .

ـ يساهم فى التحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة .

ـ كشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري بالعاصمة.

ـ له 7 فروع المنتشرة فى أنحاء القاهرة.

ـ يقوم بالرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها .

ـ يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالGIS .

ـ  يصدر الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.

ـ يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .

ـ  يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض .

ـ يقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض .

ـ له دور فى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة .

ـ كما يضطلع المركز بمهمة معاونة المحافظات الحضرية فى إنشاء مراكز معلومات لشبكات المرافق على غرار المركز.

ـ يضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا