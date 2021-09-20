شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
ـ له مساهمة فعالة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة .
ـ يساهم فى التحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة .
ـ كشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري بالعاصمة.
ـ له 7 فروع المنتشرة فى أنحاء القاهرة.
ـ يقوم بالرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها .
ـ يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالGIS .
ـ يصدر الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.
ـ يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .
ـ يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض .
ـ يقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض .
ـ له دور فى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة .
ـ كما يضطلع المركز بمهمة معاونة المحافظات الحضرية فى إنشاء مراكز معلومات لشبكات المرافق على غرار المركز.
ـ يضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.