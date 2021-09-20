شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم أجهزة محافظة القاهرة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، وله در هام جدا فى إتاحة المعلومات عن كافة الشبكات والمرافق بالعاصمة، نستعرضها فى النقاط التالية:

ـ له مساهمة فعالة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة .

ـ يساهم فى التحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة .

ـ كشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري بالعاصمة.

ـ له 7 فروع المنتشرة فى أنحاء القاهرة.

ـ يقوم بالرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها .

ـ يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالGIS .

ـ يصدر الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.

ـ يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .

ـ يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض .

ـ يقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض .

ـ له دور فى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة .

ـ كما يضطلع المركز بمهمة معاونة المحافظات الحضرية فى إنشاء مراكز معلومات لشبكات المرافق على غرار المركز.

ـ يضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.