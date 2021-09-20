شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية أبو قرقاص تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس عن اتخاذ المطرانية عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت أبرز الإجراءات التى اتخذتها المطرانية بداية من يوم الأربعاء 22 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر.

٢- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنائس وبنسبة حضور 50٪؜

٣- تنظم أماكن الجلوس بقاعات العزاء بنسبة حضور 50٪؜

٤- تعليق الاجتماعات والصلوات والتسبحة العامة التى تقام يوم الجمعة والتربية الكنسية فى هذه الفترة.

٥- تعليق كافة الأنشطة الخارجية من رحلات وأيام روحية ومؤتمرات خلال هذه الفترة.



