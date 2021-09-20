شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد الأكل الصحى والنظيف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يقلل الأكل النظيف، من مخاطر العديد من اضطرابات نمط الحياة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسمنة، ويتطلب تناول الطعام النظيف، المزيد من الخيارات الصحية في كل مجموعة غذائية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

وهناك بعض القواعد الأساسية التي يجب اتباعها ويمكن أن تساعدك على البدء في عادات الأكل الصحية:



قواعد الأكل الصحى والنظيف

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات:

يعتبر تناول 2-3 حصص من الفواكه والخضروات الموسمية والطازجة أمرًا صحيًا ومغذيًا، فعندما تلتزم بمبادئ الأكل النظيف، فإن القاعدة الأساسية هي الحصول على المزيد من المنتجات الطبيعية في نظامك الغذائي.