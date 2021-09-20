شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج عالمى.. أبرز المعلومات عن محطة كهرباء العاصمة الإدارية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، تعتبر محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى محطات سيمنز العملاقة بقدرة 4800 ميجا وات، هى الأحدث من حيث نظام التشغيل والأكبر على مستوى العالم من حيث قدرات التوليد، وفيما يلي أهم المعلومات عن محطة العاصمة الإدارية الجديدة.

وهى كالآتي: 1-هى إحدى محطات سيمنز الثلاثة العملاقة، والأخريان ببنى سويف والبرلس، ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا، بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات. 2- أصبحت مصر لأول مرة الأولى عالميًا فى قطاع الكهرباء. 3- أعلنت سيمنز الألمانية عن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة. 4- تعمل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 بكفاءة توليد تصل لـ 65%. 5- تم إنشاء المحطة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة. 6- تعمل محطة العاصمة الإدارية الجديدة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها. 7- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو. 8- تتكون المحطة، من 4 وحدات توليد. 9- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة. 10- تعتبر أول محطة كهرباء يتم إنشاؤها بمنطقة جبالية بعيدا عن مياه البحر وتعتمد على احدث تقنيات التبريد.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى، أبرز المعلومات عن محطة كهرباء العاصمة الإدارية: