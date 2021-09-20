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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 علاجات منزلية لالتهابات الثدى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كثير من النساء تتعرض خلال الرضاعة للإصابة بالتهاب فى الثدى، وهو عدوى فى الأنسجة، ويمكن أن تتحول إلى عدوى بكتيرية شديدة إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة.
الإنفوجراف التالى، يستعرض بعض العلاجات المنزلية لالتهاب الثدى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، ومنها:
علاجات منزلية لالتهابات الثدى
1. تغيير وضعية الرضاعة الطبيعية.
2. الحصول على الراحة من الرضاعة الطبيعية.
3. مسكنات الآلام بدون وصفة طبية.
4. أوراق الكرنب لها فاعلية مثل الكمادات الساخنة التى تزيل الانزعاج والاحتقان بالثدى.
5. تناول فيتامين سي، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر الأغذية التى تحتوى على فيتامين سى صحية للغاية للأم وللرضاعة الطبيعية.