شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار 24 ساعة.. وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
وكيل الصحة لشؤون الوقائية: عودة الأنشطة مرهونة بالوصول للمناعة المجتمعية
مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات كورونا
التعليم توضح الرموز المتفق عليها عالميا بالإنجليزية في تدريس الرياضيات والعلوم
"التعليم": تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج المطورة
التنمية الصناعية: نشارك فى "حياة كريمة" من خلال مشروعات لصغار المستثمرين
وزيرة البيئة: قمنا بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.. ونسعى لتسجيلها بموسوعة جينيس
وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة
مدير صندوق الإسكان الاجتماعى: الإعلان الحالي لسكن لكل المصريين ليس الأخير
تعاون علمى دولى بمدينة الأبحاث لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى بحلول مبتكرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة: راتب عامل النظافة يصل لـ 3 آلاف جنيه شهريًا