أخبار مصر

اخبار 24 ساعة.. وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار 24 ساعة.. وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وكيل الصحة لشؤون الوقائية: عودة الأنشطة مرهونة بالوصول للمناعة المجتمعية

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات

التعليم توضح الرموز المتفق عليها عالميا بالإنجليزية في تدريس الرياضيات والعلوم

"التعليم": تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج المطورة

التنمية الصناعية: نشارك فى "حياة كريمة" من خلال مشروعات لصغار المستثمرين

وزيرة البيئة: قمنا بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.. ونسعى لتسجيلها بموسوعة جينيس

وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة

مدير صندوق الإسكان الاجتماعى: الإعلان الحالي لسكن لكل المصريين ليس الأخير

 

تعاون علمى دولى بمدينة الأبحاث لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى بحلول مبتكرة

 

رئيس هيئة نظافة القاهرة: راتب عامل النظافة يصل لـ 3 آلاف جنيه شهريًا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا