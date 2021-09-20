الحماية المدنية تنقذ سكان شقة من الموت بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقًا شبَّ في وحدة سكنية بمنطقة فيصل، غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بشارع المنشية فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد موجها بمحاصرة النيران وسرعة إخماد الحريق منعا لوقوع خسائر في الأرواح.

تبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الثاني، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات بعد فصل الكهرباء.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.