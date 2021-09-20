"حبس صفوان ثابت ورجب السويركي وتفاصيل مصرع إمام مسجد الأرقم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مجلس الدولة يعتمد رسميًا الحركة القضائية لأعضاء القضاء الإداري "مستند"

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2021.

مصرع إمام مسجد "الأرقم" إثر حادث تصادم في مدينة نصر

لقى إمام مسجد دار الأرقم بمدينة نصر، مصرعه إثر حادث تصادم سيارة نقل وملاكي أعلى طريق مكرم عبيد في مدينة نصر.

"زحف بالعربية 30 متر".. تفاصيل مصرع إمام مسجد الأرقم في حادث مروع بمدينة نصر "صور"

تعرض الشيخ هاني الشحات، إمام مسجد "الأرقم" بمدينة نصر، إلى حادث مروري مروع صباح اليوم، فارق على إثره الحياة بعد اصطدام سيارته الملاكي بأخرى نقل ثقيل.

تجديد حبس صفوان ثابت ورجب السويركي في تمويل الإرهاب

جددت الدائرة الثالثة "إرهاب"، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار- تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

قطار البدرشين يطيح بشاب لأمتار على شريط السكة الحديد

لقي شاب مصرعه صدمه قطارا بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث والعثور على جثة شخص أعلى شريط السكة الحديد.