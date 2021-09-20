أعاده خوفا من الفضيحة.. ضبط سائق توك توك سرق سبيل ماء بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يستولي خلاله سائق "توك توك" على سبيل ماء بعد الشرب منه.

من خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة "التوك توك"وتبين أنه مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ومركبة "التوك توك" قيادته بدون لوحات معدنية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعقب إنتشار مقطع الفيديو المشار إليه قام بإرجاع"سبيل الماء" بمكانه خشية افتضاح أمره.

باستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.