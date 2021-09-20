لمرور 150 عامًا عليها.. أوبرا عايدة في 3 ليالي على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية، بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة، العرض الأسطوري الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفيى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، على مدار 3 ليالي متصلة في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و24 سبتمبر على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب هم إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية ايلينا باراموفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دي فييتري في دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل في دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس، عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال فى دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجى فى دور الرسول.

وكان من المقرر أن تقدم أوبرا عايدة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها أنذاك وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في مختلف دول العالم وأصبحت عملًا أساسيًا في ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.