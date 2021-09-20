الحرارة تصل لـ42.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة حتى السبت 25 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة من الاثنين 20 سبتمبر وحتى السبت 25 سبتمبر.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية جاءت درجات الحرارة المتوقعة والحالة الجوية على مدار الأيام المقبلة، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري:

الاثنين 20 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 36 - الصغرى 23

ويكون هناك نشاط للرياح و شبورة مائية صباحا

الثلاثاء 21 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 36 - الصغرى 24

وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وشبورة مائية صباحا

الأربعاء 22 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 36 - الصغرى 23

وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وشبورة مائية صباحا

الخميس 23 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 34 - الصغرى 23

ويكون هناك نشاط للرياح و شبورة مائية صباحًا.

الجمعه 24 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 34 - الصغرى 23

وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وشبورة مائية صباحًا.

السبت 25 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 33 - الصغرى 23

وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وشبورة مائية صباحًا.

السواحل الشمالية:

الاثنين 20 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 32 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الثلاثاء 21 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 32 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الأربعاء 22 سبتمبر:

درجات الحرارة : العظمى 31 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الخميس 23 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 31 - الصغرى 23

ويكون هناك نشاط للرياح

الجمعه 24 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 30 - الصغرى 23

ويكون هناك نشاط للرياح

السبت 25 سبتمبر:

درجات الحرارة : العظمى 30 - الصغرى 23

ويكون هناك نشاط للرياح.

جنوب سيناء:

الاثنين 20 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 37 - الصغرى 26

ويكون هناك نشاط للرياح

الثلاثاء 21 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 39 - الصغرى 26

ويكون هناك نشاط للرياح

الأربعاء 22 سبتمبر:

درجات الحرارة : العظمى 37 - الصغرى 26

ويكون هناك نشاط للرياح

الخميس 23 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 35 - الصغرى 26

ويكون هناك نشاط للرياح

الجمعه 24 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 35 - الصغرى 26

ويكون هناك نشاط للرياح

السبت 25 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 35 - الصغرى 26

وتكون الحالة الجوية مشمسة

شمال الصعيد:

الاثنين 20 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 39 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الثلاثاء 21 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 39 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الأربعاء 22 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 38 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الخميس 23 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 36 - الصغرى 24

ويكون هناك نشاط للرياح

الجمعه 24 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 35 - الصغرى 24

وتكون الحالة الجوية مشمسة

السبت 25 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 35 - الصغرى 24

وتكون الحالة الجوية مشمسة

جنوب الصعيد:

الاثنين 20 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 41 - الصغرى 25

وتكون الحالة الجوية مشمسة

الثلاثاء 21 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 42 - الصغرى 26

وتكون الحالة الجوية مشمسة

الأربعاء 22 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 42 - الصغرى 26

وتكون الحالة الجوية مشمسة

الخميس 23 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 39 - الصغرى 26

وتكون الحالة الجوية مشمسة

الجمعه 24 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 39 - الصغرى 25

وتكون الحالة الجوية مشمسة

السبت 25 سبتمبر:

درجات الحرارة: العظمى 39 - الصغرى 25

وتكون الحالة الجوية مشمسة